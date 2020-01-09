Зарядні станції Tesla скоро з'являться в Україні

Компанія Tesla планує встановити в Україні щонайменше три зарядні станції Supercharger.

Про це повідомив співзасновник Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давида на сторінці у Facebook.

«Tesla сьогодні стала дорожчою за Ford і GM разом взяті. А ще мені відомо де точно в Україні буде стояти перший Tesla Supercharger і другий, і (сюрприз) - третій. І навіть знаю точну дату відкриття першого. Але сказати не можу. Секрети вмію тримати, як і інтригувати», - написав він.

У коментарях до публікації Шимоне-Давида запитали чи з’явиться в Україні цього року перша зарядна станція Tesla Supercharger, на що він відповів: «Так, у першому кварталі».

Де саме будуть розміщені Supercharger, поки невідомо.

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Як повідомлялося, Tesla офіційно розпочала розгортання нової технології Supercharger V3 з першої повноцінної станції в Лас-Вегасі у липні й оновила мапу майбутніх станцій Supercharger.

Наразі мережа Supercharger складається з 1533 станцій з 13 344 нагнітачами.

Станції, які встановлюють у Європі, дозволяють заряджати одночасно 4-10 автомобілів та підтримують потужність до 120 кВт.