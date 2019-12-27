У США тестують нову модель Tesla

У Каліфорнії проходять випробування повнопривідного електричного кросовера Tesla Model Y від компанії Ілона Маска.

Про це повідомляє портал Motor.

"Шпигуни помітили прототип Tesla Model Y під час дорожніх тестів в окрузі Сан-Луїс-Обіспо, Каліфорнія. На багажних дверях електромобіля можна помітити шильдик Dual Motor Performance, який вказує на двомоторну силову установку", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, такий кросовер має повний привід і здатний розганятися до 97 кілометрів на годину за 3,5 секунди.

Також стало відомо, що двомоторний електромобіль отримає зовнішні відмінності від стандартної версії. Наприклад, тоноване заднє скло, затемнену оптику, чорні висувні дверні ручки і 19-дюймові аеродинамічні диски Gemini, які вже доступні для Model 3.

Перші поставки очікуються до кінця 2020 року.

Раніше у компанії Tesla анонсували появу в лінійці повнопривідного Model Y Performance і поділилися деякими подробицями. Запас ходу такого електрокара сягатиме 450 кілометрів, а максимальну швидкість обмежать електронікою на позначці 241 кілометр на годину.