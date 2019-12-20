Tesla "розігнала" Model 3 до сотні кілометрів за 3,9 секунди
Про це повідомляє портал Motor.
"Tesla офіційно запустила оновлення для Model 3 з двомоторною установкою, після якого час розгону від 0 до 97 кілометрів на годину скоротиться з 4,4 до 3,9 секунди", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє портал, відвідувати дилерський центр власникам електрокара не доведеться, оскільки оновлення можна завантажити через додаток на смартфоні.
Ціна опції становить 2 тисячі доларів США.
Як відомо, двомоторний повнопривідний Model 3 проїжджає на одному заряді 498 кілометрів, а максимальна швидкість становить 225 кілометрів на годину.
Покупцям також доступна топова версія Performance, яка розганяється з місця до 97 кілометрів на годину за 3,5 секунди, максимальна швидкість дорівнює 249 кілометрам на годину, а запас ходу становить 499 кілометрів.
Фото: motor.ru