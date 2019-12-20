Tesla "розігнала" Model 3 до сотні кілометрів за 3,9 секунди

Компанія Tesla Ілона Маска випустила оновлення для двомоторної модифікації електрокара Tesla Model 3, після якого час розгону від 0 до 97 кілометрів на годину скоротиться з 4,4 до 3,9 секунди.

Про це повідомляє портал Motor.

"Tesla офіційно запустила оновлення для Model 3 з двомоторною установкою, після якого час розгону від 0 до 97 кілометрів на годину скоротиться з 4,4 до 3,9 секунди", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє портал, відвідувати дилерський центр власникам електрокара не доведеться, оскільки оновлення можна завантажити через додаток на смартфоні.

Ціна опції становить 2 тисячі доларів США.

Як відомо, двомоторний повнопривідний Model 3 проїжджає на одному заряді 498 кілометрів, а максимальна швидкість становить 225 кілометрів на годину.

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Покупцям також доступна топова версія Performance, яка розганяється з місця до 97 кілометрів на годину за 3,5 секунди, максимальна швидкість дорівнює 249 кілометрам на годину, а запас ходу становить 499 кілометрів.

Фото: motor.ru