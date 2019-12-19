Tesla збудує на Алясці велетенську електробатарею

Компанія Tesla встановить на Алясці велетенську батарею, зменшивши залежність штату від шкідливих для навколишнього середовища вугільних електростанцій та дизельних генераторів.

Про це пише Electrek.

“Tesla встановить на Алясці велику нову Систему акумуляції енергії у батареях, що зменшить залежність штату від електрики, видобутої із викопних ресурсів”, - йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що так звана BESS (Система акумуляції енергії у батареях) нового покоління буде встановлена на території вже наявного енергогенерувального підприємства поблизу Анкоріджа та має бути введена в експлуатацію до осені 2021 року. Ця система дозволить суттєво збільшити кількість “зеленої” енергії у штаті, яку нині просто ніде зберігати.

Батарея Tesla буде спроможна зберігати 93 мВт/год електроенергії, що лише втричі менше за потужність Каховської ГЕС.