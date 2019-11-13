Tesla побудує завод поблизу Берліна

Засновник та генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск має намір побудувати "Gigafactory 4" — завод з виробництва автомобілів та акумуляторів — поблизу Берліна.

Про такі свої плани він оголосив під час вручення в німецькій столиці щорічних автомобільних нагород Goldene Lenkrad (Золоте кермове колесо), організованого автомобільним журналом Autobild, який є складовою таблоїда Bild. Його Tesla Model 3 отримала нагороду як найкращий автомобіль в середньому та вищому класі транспортних засобів.

"Ось так сенсація! В районі Берліна побудують європейський завод-гігант Tesla... Буде створено близько 10 тис. робочих місць", - радіє видання.

За даними таблоїду, фабрика буде розташована неподалік будівельного майданчика незавершеного аеропорту BER (Берлін-Бранденбург).

Про наміри побудувати завод написав і сам Маск у своєму Twitter.

GIGA BERLIN — Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2019

Про те, що плани відносно Німеччини існують, говорили ще раніше, однак Берлін не фігурував у чутках, називали Нижню Саксонію або Північний Рейн-Вестфалію, що ближче до кордону з Францією.

За даними журналу Electrek, що спеціалізується на електромобілях, Маск також заявив, що Tesla відкриє у Берліні проектно-інженерний центр.

На своїй кадровій сторінці в Інтернеті Tesla вже шукає працівників на фабрику в Німеччині. Утім, там не указано, де саме їм належить працювати.