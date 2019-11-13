Tesla побудує завод поблизу Берліна
Про такі свої плани він оголосив під час вручення в німецькій столиці щорічних автомобільних нагород Goldene Lenkrad (Золоте кермове колесо), організованого автомобільним журналом Autobild, який є складовою таблоїда Bild. Його Tesla Model 3 отримала нагороду як найкращий автомобіль в середньому та вищому класі транспортних засобів.
"Ось так сенсація! В районі Берліна побудують європейський завод-гігант Tesla... Буде створено близько 10 тис. робочих місць", - радіє видання.
За даними таблоїду, фабрика буде розташована неподалік будівельного майданчика незавершеного аеропорту BER (Берлін-Бранденбург).
Про наміри побудувати завод написав і сам Маск у своєму Twitter.
GIGA BERLIN— Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2019
Про те, що плани відносно Німеччини існують, говорили ще раніше, однак Берлін не фігурував у чутках, називали Нижню Саксонію або Північний Рейн-Вестфалію, що ближче до кордону з Францією.
За даними журналу Electrek, що спеціалізується на електромобілях, Маск також заявив, що Tesla відкриє у Берліні проектно-інженерний центр.
На своїй кадровій сторінці в Інтернеті Tesla вже шукає працівників на фабрику в Німеччині. Утім, там не указано, де саме їм належить працювати.