Tesla через два тижні представить “кібервантажівку”

Компанія Tesla Ілона Маска представить 21 листопада електричну вантажівку в Лос-Анджелесі.

Про це заявив сам Маск у Twitter.

“Кібервантажіка буде представлена 21 листопада у Лос-Анджелесі біля заводу з виготовлення ракет SpaceX”, - написав він.

Водночас, портал The Verge зауважує, що спочатку Маск планував представити електровантажівку на початку року, а у вересні заявив, що захід відбудеться у листопаді.

Зазначається, що ідея створення електричної вантажівки у Маска з'явилася ще у 2013 році.

Як повідомлялося, Tesla представила нове покоління сонячних панелей, які будуть масово випускатися для встановлення на дахах будинків