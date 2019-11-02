Статки Маска зросли на $2 мільярди

Статки Ілона Маска за тиждень зросла на $2 млрд і досягло $22,9 млрд.

Про це повідомляє Forbes.

Це сталося завдяки тому, що виробник електрокарів Tesla відзвітував про прибуток у третьому кварталі 2019 року.

Після закриття торгів 23 жовтня Tesla повідомила про те, що заробила $1,86 на одну акцію. Скоригований прибуток компанії склав $342 млн. За наступний тиждень ціна акцій Tesla зросла майже на 24%.

Повідомляючи про отриманий компанією прибуток, Маск підкреслив, що Tesla випереджає графік у роботі над позашляховиком Model Y і наближає дату його запуску в продаж. Новий електрокар повинен з'явитися на ринку улітку 2020 року.

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Акції компанії злетіли на 20%, її ринкова капіталізація досягла $53 млрд. Це дозволило виробникові електрокарів обігнати таких гігантів автопрому, як General Motors і BMW.

При цьому в першому півріччі збитки компанії становили більше $1 млрд.