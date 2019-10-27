У пустелі Сахара запустили найбільшу у світі сонячну електростанцію

В Єгипті в пустелі Сахара запустили в експлуатацію сонячний парк Benban. Його потужність складає понад 1,5 ГВт, що робить його найбільшим в світі. Парк містить 6 млн фотоелектричних панелей.

Цю інформацію оприлюднив Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), виклавши відео про СЕС на YouTube.

Зазначається, що на реалізацію проєкту пішло 3 роки. ЄБРР профінансував створення 16-ти із 32 ділянок електростанції.

Сонячна електростанція побудована в околицях міста Ауса і займає 37 кв. км пустелі Сахара. Завдяки потужності в 1,5 ГВт парк здатний забезпечити електроенергією понад мільйон житлових будинків.

При цьому в подальшому сонячний парк планує вийти на потужність в 1,8 ГВт.

Раніше найбільшою СЕС у світі була Tenger Desert Park в Китаї потужністю в 1,54 ГВт.

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Завдяки новій екологічно чистій сонячній електростанції Єгипет зможе щороку запобігати 1,9 млн тонн викидів СО2 в атмосферу. При цьому до 2020 року країна планує отримувати 20% енергії з відновлюваних джерел.

Фото: mind.ua