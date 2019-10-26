Tesla представила нове покоління сонячних панелей для дахів будинків
Про це повідомляє The Verge.
«Ілон Маск представив новий дизайн сонячних панелей на дахи від Tesla під назвою Solar Glass Roof», - йдеться в повідомленні.
Мінімальна доступна для покриття площа даху становить 186 кв. м вартістю до $42 500. Компанія готова вкрити весь дах повністю і надати на нього 25-річну гарантію.
Поки що доступний тільки один дизайн панелей - вони покриті загартованим темним склом, проте компанія обіцяє з часом розширити лінійку дизайну панелей.
Це вже третя модель сонячних панелей для дахів будинків від Tesla, однак вона є першою, яку Маск готовий спокійно пустити в масове виробництво, завдяки більш простій конструкції з меншою кількістю деталей і вузлів. Нові сонячні панелі простіші, швидші й інтуїтивно більш зрозумілі під час встановлення, ніж попередні моделі.
Глава компанії заявив, що масові поставки очікуються протягом найближчих тижнів.
Фото: The Verge