Tesla показала перші електрокари, виготовлені у Китаї

Компанія Tesla Ілона Маска представила перші електрокари, які були виготовлені у Китаї.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Tesla представила перші електрокари, виготовлені у Китаї“, - зазначається у повідомленні.

Як повідомляє агентство, йдеться про седани моделі Model 3.

Електрокари були виготовлені у синьому кольорі.

Вартість автомобіля починається від 50 тисяч доларів.

Нині компанія очікує до кінця цього року отримати дозвіл на продаж своїх електрокарів на китайському ринку.

Повідомляється, що минулого тижні кільком місцевим журналістам дозволили здійснити тест драйв на Model 3.

Для Китаю завод Tesla є першим, який повністю контролюється іноземцем. У свою чергу, для самої компанії Ілона Маска, завод у Шанхаї став першим поза територією Сполучених Штатів.

Як повідомлялося, компанія Tesla представить 21 листопада електричну вантажівку в Лос-Анджелесі.