ЗМІ показали концепт "бюджетного Cybertruck"

Портал TopSpeed.com опублікував комп'ютерну візуалізацію електрокара, який може з'явитися на ринку і стати бюджетною моделлю Tesla Cybertruck Ілона Маска.

Про це повідомляє портал Motor.

Сам автомобіль виконаний у тому самому стилі, що й Cybertruck, але при цьому його вартість всього 25 тисяч доларів, тобто майже вдвічі менша від ціни пікапа (від 40 тисяч доларів).

Журналісти назвали машину Cybercar.

Як повідомляє портал, п'ятидверний Cybercar нагадує трішки піднятий хетчбек, причому лінію капота, даху і заскління запозичили у Cybertruck.

Однак легковик значно менший пікапа, який у свою чергу сягає завдовжки 5885 міліметрів, завширшки - 1905 міліметрів, а заввишки - 2027 міліметрів.

На порталі TopSpeed ​​пояснили, на чому можна було б заощадити, щоб встановити цінник у розмірі 25 тисяч доларів.

Так, щоб зробити Cybercar істотно дешевшим за інші моделі Tesla, доведеться пожертвувати ємністю батареї, запасом ходу і потужністю (встановити тільки один електромотор), а також відмовитися від фарбування кузова.

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За попередніми оцінками, на одній зарядці такий електрокар проїжджатиме близько 320 кілометрів, що можна порівняти з показником BMW i3 (близько 300 кілометрів).

Як повідомляв Укрінформ, 22 листопада засновник Tesla Ілон Маск представив новий Cybertruck, корпус якого зроблений зі сталі, що використовується компанією SpaceX у будівництві ракет. Автомобіль був задекларований як фактично броньований, проте під час презентації бокові вікна не витримали тесту, який обрали самі виробники.

Фото: motor.ru