LEGO випустив свою версію Cybertruck

Данський виробник конструкторів для дітей LEGO показав власну версію пікапа Tesla Cybertruck Ілона Маска.

Про це компанія повідомила у Twitter.

“Еволюція пікапа вже тут. Гарантована ударостійкість”, - повідомили у LEGO.

The evolution of the truck is here. Guaranteed shatterproof pic.twitter.com/RocTEkzzwI — LEGO (@LEGO_Group) 27 листопада 2019 р.

Як повідомлялося, минулого тижня генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск представив електричний пікап Cybertruck.

Проте, під час презентації у Cybertruck пошкодилося скло від тестових ударів металевою кулькою.

Пізніше Маск пояснив, що вікно автівки не повинно було мати таких ушкоджень, але це сталося через те, що воно вже постраждало під час попередніх тестів від удару кувалдою.