У електропікапа Cybertruck може з'явитись мініверсія

Засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що у майбутньому може з'явитися маленька версія суперфутуристичного електропікапа Cybertruck.

Про це він написав у Twitter.

“У довготривалій перспективі, напевно, є сенс розробити менший за розмірами Cybertruck”, - повідомив Маск, відповідаючи на запитання про можливу мініверсію Cybertruck.

Він додав, що на електропікап уже є 200 тис. попередніх замовлень у США.

Як повідомлялося, 22 листопада засновник Tesla представив новий Cybertruck, корпус якого зроблено з товстої нержавної сталі, що використовується компанією SpaceX у будівництві ракет. Автівка була задекларована як, фактично, броньований автомобіль, однак під час презентації виявилося, що бокові вікна не витримали тесту, який обрали самі ж виробники.