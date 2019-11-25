Маск пояснив, чому тріснуло скло нового електропікапу Tesla

Гендиректор компанії Tesla Ілон Маск оприлюднив роз'яснення, чому під час презентації його суперфутуристичного електропікапа Cybertruck пошкодилося скло від тестових ударів металевою кулькою.

Про це він написав у Twitter.

Зокрема, він пояснив, що вікно автівки не повинно було мати таких ушкоджень, але це сталося через те, що воно вже постраждало під час попередніх тестів від удару кувалдою.

"Так. Кувалда, якою вдарили по дверях, спричинила тріщину основи скла, тому сталева кулька не відскочила. Потрібно було спочатку випробувати сталевою кулькою скло, а потім кувалдою двері", - написав голова компанії.

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На своїй твітер-сторінці Маск також виставив відео вдалих випробувань віконного скла перед презентацією.

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz — Elon Musk (@elonmusk) 23 листопада 2019 р.

Як повідомлялося, минулої п'ятниці, 22 листопада, засновник Tesla представив новий Cybertruck, під час якої заявив, що корпус нового пікапа зроблено з товстої нержавіючої сталі, що використовується в будівництві ракет компанії SpaceX. Автівка була задекларована як фактично броньований автомобіль, однак під час презентації виявилося, що бокові вікна не витримали тесту, який обрали самі ж виробники.

Тим не менш, автомобіль уже отримав майже 150 тис. попередніх замовлень у США.

Фото: Getty Images