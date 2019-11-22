Ілон Маск представив футуристичний електрокар Tesla Cybertruck

Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск представив електричний пікап Cybertruck.

Про це повідомляє "Медуза".

Cybertruck буде випускатися в трьох варіантах з дальністю ходу на одній зарядці в 400 кілометрів , 480 кілометрів і 800 кілометрів відповідно, розповів Маск.

Різні версії також відрізняються кількістю двигунів — від одного до трьох. Футуристичний дизайн автомобіля частково створений під впливом фільму про Джеймса Бонда «Шпигун, який мене любив», зазначив Маск.

Раніше глава Tesla також говорив про вплив фільму «Той, що Біжить по лезу» на вигляд пікапа.

Автомобіль забезпечує максимальний захист пасажирів — його корпус зроблений з надтвердої холоднокатаної нержавіючої сталі, скло броньоване за власною технологією компанії. Метал автомобіля витримує обстріл з 9-міліметрового пістолета, йшлося на презентації. Втім, коли Маск попросив помічника кинути в скло машини металеву кулю, скло тріснуло.

Ціна на пікап починається від 39900 доларів. Найпросунутыша версія вартістю 69900 доларів розганяється з місця до 100 км на годину за 2,9 секунди. Його вантажопідйомність становить до 1600 кілограмів.

Всі версії оснащені автопілотом і функцією автоматичного паркування.