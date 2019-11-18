ЗМІ "розсекретили" головного конкурента Tesla Model 3 від BMW

Компактний седан i4 німецького автовиробника BMW матиме електромотор потужністю 530 кінських сил.

Про це повідомляє портал Motor.

"Компактний седан BMW i4, головним суперником якого німці вважають Tesla Model 3, отримає електричну силову установку потужністю понад 500 кінських сил", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, електрокар отримає літій-іонну батарею ємністю 80 кіловат-годин і електромотор потужністю 530 кінських сил. Це забезпечить седану i4 розгін від 0 до 100 кілометрів на годину приблизно за чотири секунди.

При цьому максимальна швидкість сягатиме 193 кілометрів на годину Зазначається, що від зарядної станції на 150 кіловат батарею i4 можна зарядити на 80 відсотків всього за 35 хвилин.

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Автомобіль зможе проїхати без підзарядки до 600 кілометрів. Прем'єра i4 повинна відбутися у 2021 році.

Фото: motor.ru