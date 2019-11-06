BMW випустив лімітовану модель з використанням вуглепластика

Німецький автовиробник BMW представив автомобіль моделі купе M2 CS.

Про це повідомляє портал Motor.

"У лінійці відділення BMW M з'явилася нова лімітована модель - купе M2 CS", - йдеться в повідомленні.

Новинка від BMW є покращеною версією M2 Competition з широким використанням вуглепластика в конструкції, оптимізованою аеродинамікою і потужнішим двигуном.

Зазначається, що автомобіль має 3-літровий турбомотор V6 з потужністю 450 кінських сил.

Сам M2 CS може разігнатися з 0 до 100 км на годину за 4 секунди, а максимальна швидкість купе становитиме 280 кілометрів на годину.

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Як зазначає портал, автомобіль адресовано молодшій аудиторії бренду.

Стартова ціна на купе в Німеччині починається від 95 000 євро.

Як повідомлялося, один з провідних німецьких автовиробників представив седан BMW 8 Gran Coupe.