В Австралії презентували книгу про українську діаспору континенту

Посол України в Австралії представив книгу «Ukraine Downunder - Українці Австралії» про життя і діяльність української діаспори країни від заснування до сьогодення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці посольства України в Австралії в Фейсбуці.

«Чудовим подарунком до Дня Незалежності України став вихід в Австралії книги про історію і сучасність австралійського українства під назвою «Ukraine Downunder». Посол України в Австралії Микола Кулініч презентував цю незвичайну книгу, видавництво якої стало можливим завдяки фінансовій підтримці СУОА (Союзу українських організацій Австралії - ред.), а також української дипустанови в Австралії», - йдеться у дописі.

Як зауважив посол у відеопрезентації, це видання, яке щойно вийшло з друку, гарно оформлене і добре видане. «Унікальність його в тому, що протягом довгого часу велика кількість українців збирали документальні, історичні матеріали, світлини з життя українців Австралії. Ця збірка охоплює час від заснування української громади Австралії до сьогодення», - розповів Кулініч.

За його словами, цікавою є структура книги. «Видання присвячене не лише діяльності великих організацій – жіночих, молодіжних та Союзу українських організацій Австралії (СУОА) – а й маленьких парафій, окремих церков, шкіл. Фактично це енциклопедія, яка відтворює життя українців в Австралії. Тут є все те, що потрібно знати про мсцевих українців», - зазначив посол.

Дипломат подякував «упорядникам книги, усім, хто присвятив свою працю цій благородній меті – зібрати такий унікальний матеріал». Посол також висловив вдячність спонсорам цього видання і всім, хто надіслав редакторам свої світлини, дописи, матеріали.

«Я думаю, це не остання книга, яка буде видана про українців в Австралії», - резюмував Кулініч.

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Як зазначається на сайті СУОА, двомовний альбом «Ukraine Downunder - Українці Австралії», ілюстрований в ошатних кольорах, відзначає 70-ліття поселення в Австралії післявоєнної хвилі українських іммігрантів. «Завзяті піонери створили в Австралії українську громаду, плекали українську ідентичність, мову й культуру. Видання присвячене їм, їхнім дітям і внукам – а теж усім, хто прибув до Австралії після них і в свій час приєднався до української спільноти цієї країни», - повідомили в СУОА.

Видання є ініціативою Союзу українських організацій Австралії та, зокрема, комітету СУОА для підтримки атлетів з України, які 2018 р. брали участь у сіднейських іграх військових ветеранів «Інвіктус».

«Книга – колективний автопортрет нашої спільноти. Вона складається з розповідей, що українські церкви та парафії, українські громади, школи, організації жінок, молодіжні та культурно-мистецькі організації в Австралії – разом 75 різних угрупувань – склали самі про себе. Вона містить велику кількість світлин, які віддзеркалюють різнобарвну діяльність нашої спільноти і дають можливість багатьом громадським діячам та діячкам, членам духовенства, хористам, танцюристам, учителям та школярам, сумівцям та пластунам побачити себе в контексті великої родини, рівночасно української й австралійської», - зазначається на сайті СУОА.

Зауважується, що книга буде приємним надбанням для сімей, в яких процвітає український дух у його австралійському варіанті. Видання також буде чудовим подарунком для всіх, кому цікаве українське життя п’ятого континенту.

Фото: Укрінформ, ozeukes.com

Відео: Посольство України в Австралії / Embassy of Ukraine in Australia