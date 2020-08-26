Діаспора в Канаді підтримала створення скульптури Святої Покрови для музею в Тернополі

В Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини 28 серпня відбудеться відкриття монумента «Свята Покрова – опікунка українського війська», одним з фундаторів якого виступила Фундація «Будучність» з Канади.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці фундації в Фейсбуці.

«Фундація «Будучнісь» з гордістю підтримує Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини і виступила як один із фундаторів скульптури «Свята Покрова – опікунка українського війська». Запрошуємо вас взяти участь у посвяченні та відкритті монументу», - йдеться у повідомленні.

Автором скульптури став український скульптор Петро Кулик, творець встановлених в Україні, Канаді, США пам’ятників.

Як зазначається, Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини на вулиці Медовій, 5 у Тернополі було відкрито в листопаді 2019 року. Його створила Тернопільська обласна рада з метою збереження і вивчення пам’яток історичної, матеріальної та духовної культури, пов’язаних із національно-визвольною боротьбою українського народу. Музей є культурно-освітнім і науково-дослідним закладом Тернопільської області. Керує установою Євген Філь.

Частину експонатів до музею надала українська діаспора. Серед них – бібліотека Організації Українських Націоналістів (ОУН) з Лондона, яку передала Українська інформаційна служба. Вага книг і журналів - три з половиною тонни.

Фундація «Будучність» (BCU Foundation), створена в 2006 році, є благодійною уствновою, що підтримує громадські проєкти, спрямовані на збереження культурної та історичної ідентичності канадських українців. Фундація надає підтримку широкому колу ініціатив, включаючи наукові дослідження, історичні виставки, створення документальних фільмів, культурні фестивалі, молодіжні організації тощо.

Фото: Укрінформ; BCU Foundation - Фундація Будучність та Ihor Homziak в Фейсбуці