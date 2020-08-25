Унікальний онлайн-проєкт від українських митців незабаром стартує в Катарі - посол

Українські художники Андрій та Надія Черноволи планують днями запустити віртуальний Музей українського сучасного мистецтва в столиці Катару Досі.

Про це розповів Надзвичайний і Повноважний Посол України в Державі Катар Андрій Кузьменко в ексклюзивному інтерв'ю одній з провідних катарських газет «The Peninsula».

«До кінця серпня українські художники Андрій та Надія Черноволи розпочнуть запуск унікального онлайн-проєкту - «Музею сучасного українського мистецтва в Досі». Це буде перша подія такого роду в Катарі, яка стосується представлення місцевій аудиторії творів найвидатніших українських митців. Ми сподіваємось, що ця платформа стане постійною», - сказав Кузьменко.

Як зауважив посол, він особисто вважає, що культурний вимір є дуже важливою опорою міждержавного діалогу та зміцнення дружби між народами.

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Як повідомлялося, Андрій Черновіл із дружиною та дітьми живе та працює у Досі, активно займається творчістю, громадською роботою та виставковою діяльністю. Роботи художника знаходяться в приватних і музейних колекціях в усьому світі, зокрема в Україні, США, Індії, Малайзії, Ізраїлі, Катарі, а також у художній колекції членів королівської сім'ї Катару та музеях.

Фото: Andrii Chernovol - ART