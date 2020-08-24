У Туреччині відкрилася виставка полотен українських художників

У Туреччині до Дня Державного прапора та Дня Незалежності України відкрилася виставка українських художників. Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині.

Урочисте відкриття виставки українських художників Туреччини відбулося в культурно-мистецькому центрі Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi (Trafo) у Бодрумі, курортному місті на Егейському морі, в провінції Мугла. Виставка була організована Спілкою українців в Егейському регіоні і діятиме до 26 серпня. Читайте також: Українці у Парижі зібрали допомогу для дітей українських військовиків Церемонію відкриття відвідали Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга та Генеральний консул України в Туреччині Олександр Гаман.