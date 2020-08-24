Українці у Парижі зібрали допомогу для дітей бійців ООС

Українці у Парижі під час заходу з нагоди 29-ї річниці Незалежності і Дня Державного прапора збирали допомогу для дітей військовослужбовців, які служать або загинули на Сході України.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, організатором заходу виступило Об’єднання українців у Франції.

«Для українців Франції важливо демонструвати єдність, а національні свята підтримують, надихають нас у цьому. Громада пишається своїм корінням, своєю країною», - заявила активістка Оксана Чорна.

На її переконання, підтримка й розвиток активних діаспорних громад також є «вагомим чинником для утвердження українського впливу на міжнародній арені».

Активістка повідомила, що у заході у парку ім. Андре Сітроєна взяло участь понад 200 людей. Організатори запланували підняти у небо над французькою столицею на повітряній кулі чотириметровий синьо-жовтий прапор, але через несприятливі погодні умови це здійснити не вдалося.

Під час свята було зібрано кошти та шкільне приладдя для дітей з родин українських військовиків. Допомога буде передана таким родинам через асоціацію «Українське братерство», створену всесвітньо відомим оперним співаком Василем Сліпаком, який загинув на Донбасі.

Як повідомлялося, Василь Сліпак багато років жив і працював у Франції, в Паризькій опері. У 2015 році добровольцем поїхав на Схід України. 29 червня 2016 року загинув у бою від кулі ворожого снайпера. У лютому 2017 року Василеві Сліпаку посмертно присвоєно звання Героя України.