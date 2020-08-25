В Катарі проживає близько 1500 українців - посол

Близько 1500 українців мешкає в Катарі, згідно з даними станом на кінець 2019 року.

Про це розповів Надзвичайний і Повноважний Посол України в Державі Катар Андрій Кузьменко в ексклюзивному інтерв'ю одній з провідних катарських газет «The Peninsula».

«Станом на кінець 2019 року в Катарі проживало близько 1500 українців. Однак, беручи до уваги безвізовий режим між нашими країнами, загальна кількість наших співвітчизників тут більша і може становити від 2000 до 2500 осіб», - сказав Кузьменко, додавши, що більшість українців у цій країні працюють у галузі охорони здоров'я, спорту та сфері гостинності.

Посол зазначив, що Катар стає дедалі популярнішим місцем для українських туристів. Також, за словами Кузьменка, «все більше громадян Катару розглядають Україну як привабливе місце для туризму та відпочинку, започаткування бізнесу та реалізацію інвестиційних проєктів».

«Безумовно, безвізовий режим та прямі рейси між нашими столицями значною мірою сприяють прискоренню ділових контактів», - додав дипломат.

Як зазначається у публікації, в 2017 році Катар відвідало близько 7000 українців, у 2018 році - 15 000, а в 2019 році - 22 600.

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