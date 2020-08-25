Посольство у Великій Британії запрошує на віртуальні Дні українського кіно

Посольство України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії пропонує долучитися до віртуальних Дні українського кіно, які триватимуть до 27 серпня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на офіційній вебсторінці диппредставництва.

У програмі Днів – стрічка «Позивний "Бандерас"» (24 серпня, https://youtu.be/TAGH57GjPxI), документальні фільми «Бальний Король» (25 серпня, https://youtu.be/sxEEXgQivoM), «Висота 307.5» (26 серпня, https://youtu.be/8jUDw_YZ4mA) та «Веронські скарби» (27 серпня, https://youtu.be/neU65n7VemE).

Як зазначається, всі стрічки будуть у вільному доступі на Ютуб-каналі посольства.

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Захід організовано з нагоди Дня Незалежності та Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

«Запрошуємо до перегляду та щиро дякуємо нашим партнерам за надані фільми!», - зазначили в диппредставництві.

Фото: uk.mfa.gov.ua