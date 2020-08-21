Виставка у Гданську презентує творчість українського художника Василя Нецка

У польському Гданську триває виставка «Кольорові сни про Гданськ» українського митця Василя Нецка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Домівка Гданськ у Фейсбуці.

«Гданськ ретро та його мешканці у кольорових снах Василя Нецка в галереї Riviera Sztuki. Фантастичні картини молодого художника з Львівщини можна дивитись до 14 вересня в Центрі Riviera в Гдині», - йдеться у повідомленні.

Виставка відкрилася 18 серпня.

Василь Нецко - художник, майстер народного мистецтва. До Гданська приїхав 5 років тому. Як повідомляє портал yavp.pl, його натхненням є щоденне життя – все, що можна побачити, йдучи вулицею: краса природи, людські емоції, незабутні моменти тощо.

За освітою Нецко - різьбяр по дереву, майстер народних художніх промислів – живопису. Він почав малювати у 31 рік. Створює портрети, фрески. Має авторську техніку та оригінальне бачення.

Нецко є автором десятків індивідуальних та збірних виставок і конкурсів малярства.

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У минулому Нецко - чемпіон України з культуризму та фітнесу у своїй ваговій категорії. Представляв Україну на чемпіонатах Європи і cвіту та займав призові місця.

За розвиток і популяризацію культури (малярства і фізичної культури) Нецко отримав нагороду і статуетку «Особистість року 2019», у категорії «Культура» у Гданському повіті. Конкурс організувало видання Dziennik Bałtycki.

Фото: Домівка Гданськ - Domiwka Gdansk в Фейсбуці, yavp.pl