Виставка в Рівненському музеї розповідає про сіамську принцесу з Волині

Виставка «Сіамська принцеса Катерина Десницька і Рівненщина» триватиме в Рівненському обласному краєзнавчому музеї (РОКМ) до кінця вересня.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в РОКМ.

«Виставка триватиме до кінція вересня. Запрошуємо до перегляду!», - зазначили в музеї.

У рамках експозиції, яка відкрилася 5 серпня, представлено експонати (зразки одягу, посуд, фотографії) початку ХХ ст., які знаходяться в фондах РОКМ, повідомляється на сайті музею.

Ініціатором та автором виставки виступила старша наукова співробітниця сектору етнографії Алла Українець. Вона детально розповіла про історію кохання Катерини Десницької та Тайландського принца, а також про фотоархів Євгенії Оболонської та її чоловіка Івана Оболонського. Українець показала особисті речі, які належали їм та їхній доньці, хрещениці К. Десницької Катериніи Оболонській (Трепачко), та продемонструвала слайд-шоу з показом цікавих фото родин Оболонських, Десницьких, Трепачко.

Розповідається, що Катерина Десницька народилася 1886 року в Луцьку. Її батько, Іван Десницький, був головою місцевого окружного суду. Після смерті батька сім’я переїхала до Києва, де Десницька навчалася. Після закінчення Київської Фундуклеївської гімназії переїздить до Санкт-Петербурга й закінчує курси сестер-жалібниць. Там вона знайомиться із принцем Сіаму (нині Тайланд) Чакрабоном та згодом виходить за нього заміж, отримавши пізніше титул принцеси Сіаму під іменем На Пхітсанулок.

Задля Десницької коханий зрікся своєї віри й прийняв православ’я. Доля принесла багато випробувань їхній сім’ї і подарувала лише одного сина. Та саме його дочка, принцеса Наріса, є троюрідною сестрою двох мешканок Рівненщини.

Як зазначається, 1911 року Катерина Десницька разом із чоловіком приїздила в Україну, де провідувала своїх багаточисельних родичів. Побувала й на Рівненщині, де в цей час у м. Здолбунів проживала її сестра – Євгенія Оболонська (Десницька).

Як додала Українець, чоловік сестри принцеси Іван Оболонський був засновником найбільшого на Волині Пластового Куреня. Йому теж присвячена частина виставки, повідомляє Суспільне.

Зазначається, що на відкритті виставки були присутні делегації зі Здолбунова та Клевані. Вони попросили згодом привезти експозицію й до них.

За словами Українець, Катерина Десницька за фахом була медсестрою та рятувала тайців під час епідемії чуми. Вона також була учасницею російсько-польської війни 1904-1905 років, одна з чотирьох жінок в царській Росії нагороджена чотирма нагородами, додала наукова співробітниця.

Про сіамську принцесу зняли кілька документальних фільмів та поставили балет.

Детальніше про сіамську Роксолану можна прочитати в одній з публікації мультимедійного циклового проєкту Укрінформу «КАЛИНОВИЙ К@ТЯГ».

Фото: Суспільне та Рівненський Обласний Краєзнавчий Музей/Фейсбук