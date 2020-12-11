Борщ у списку ЮНЕСКО поставить крапку у дискусіях про батьківщину рецепту – Ткаченко

Визнання борщу об'єктом нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО поставить крапку у навмисно створених дискусіях щодо етнічної батьківщини рецепту страви.

Таку думку міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

«Ми у МКІП націлені на включення українського борщу до культурної спадщини ЮНЕСКО.

Мова не йде про гастрономічну ідентифікацію. Це питання захисту важливої культурної складової та частини історії. Визнання борщу об'єктом нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО – поставить крапку у навмисно створених дискусіях щодо етнічної батьківщини рецепту страви. Як казала мені моя бабця, а їй – її бабця: борщ – український», - зазначив Ткаченко.

За його словами, 18 грудня МКІП та Громадська організація "Інститут культури України" разом із шеф-кухарем Євгеном Клопотенком проведуть онлайн-фестиваль «Культура та традиція приготування українського борщу». У рамках заходу 25 учасників зберуться разом і кожен приготує страву за різним унікальним рецептом, залежно від традицій області.

«Все ж в онлайн – а отже будь-який рецепт можна занотувати і повторити вдома. Або ж долучитися до процесу і готувати паралельно», - додав урядовець.

Як повідомляв Укрінформ, експертна рада питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики на початку жовтня рекомендувала відомству включити до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини український борщ та ще 4 елементи.Це може стати першим випадком, коли до Національного переліку буде внесений загальноукраїнський елемент (борщ), а не регіональний.