В Україні за добу - 4 286 випадків коронавірусу

В Україні станом на 17 лютого лабораторно підтверджено 1 280 904 випадки COVID-19, з них за добу – 4 286.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.

«4 286 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 304 дитини та 329 медпрацівників», - йдеться в повідомленні.

За минулу добу померли 147 пацієнтів, одужали – 5 927.

Крім того, за добу госпіталізовано 2 330 осіб. Здійснено тестувань за добу – 64 842 (зокрема методом ПЛР – 25 782, методом ІФА – 16 647, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 413).

За весь час пандемії в Україні одужали 1 128 895 осіб. Водночас зафіксовано 24 689 летальних випадків від COVID-19. Проведено 6 596 588 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (646), Чернівецькій (386), м. Київ (366), Вінницькій (351) та Закарпатській (275) областях.

Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 3 143 випадків коронавірусу.