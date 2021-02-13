Вакцина Sinovac надійде в Україну протягом місяця – Степанов

Вакцина від коронавірусу Sinovac китайського виробництва має надійти до України протягом 30 днів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає Укрінформ.

"Sinovac уже вакцинується Туреччина, Бразилія, Індонезія та інші країни… Вона зареєстрована 6 лютого у Китаї, і протягом 30 днів повинна бути ця вакцина (в Україні – ред.) з доведеною ефективністю не менше 70% Ми побачимо документи, вони тільки буквально вчора подали їх на реєстрацію. У досьє мають бути результати щодо загальної клінічної ефективності", - розповів очільник МОЗ.

Як повідомляв Укрінформ, 9 лютого в ДП "Медзакупівлі" повідомили, що фармацевтична група компаній "Лекхім", яка є українським постачальником вакцини проти COVID-19 виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, просить перенести дату першої поставки на квітень.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що вакцина Sinovac надійде в Україну протягом 30 днів від реєстрації. В першому транші очікується 700 тис. доз препарату.