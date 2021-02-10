Sinovac подала документи на реєстрацію COVID-вакцини в Україні

Компанія Sinovac подала заявку про державну реєстрацію в Україні вакцини проти COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"Компанія Sinovac подала заявку про державну реєстрацію в Україні вакцини проти COVID-19 під зобов'язання для екстреного медичного застосування. Дозвіл на екстрене застосування вакцини проти COVID-19 виробника Sinovac, вже наданий компетентними органами Туреччини, Бразилії, Китаю та Індонезії", - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що наприкінці грудня 2020 року через ДП "Медичні закупівлі України", яке було визначено оператором вакцин, МОЗ уклало договір на поставку 1 млн 913 доз вакцини проти COVID-19 виробництва компанії Sinovac.

Як повідомляв Укрінформ, 9 лютого в ДП "Медзакупівлі" повідомили, що фармацевтична група компаній "Лекхім", яка є українським поставником вакцини проти COVID-19 від китайської компанії Sinovac Biotech, просить перенести дату першої поставки на квітень.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що вакцина виробництва Sinovac буде поставлена в Україну протягом 30 днів від реєстрації. В першому транші очікується поставка 700 тис. доз вакцини.

10 лютого Національне антикорупційне бюро повідомило про початок розслідування стосовно закупівлі вакцин.