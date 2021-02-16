Масову COVID-вакцинацію вважають необхідною понад 40% українських медиків

Масове тестування населення на корнавірус вважають необхідним 45% медиків, 40,6% медпрацівнків переконані у необхідності вакцинації.

Про це свідчать дані опитування, проведеного компанією ActiveGroup спільно з Всеукраїнським лікарським товариством та Асоціацією міст України, передає Укрінформ.

Згідно з результатами дослідження, на запитання щодо необхідності масового тестування населення на коронавірус 45,8% опитаних відповіли, що це необхідно зробити, 32,1% – що це бажано, але не обов’язково. Натомість 16,3% респондентів вважають масове тестування непотрібним, а 5,8% не визначилися з відповіддю.

При цьому серед медпрацівників державних медзакладів необхідним масове тестування вважає 45,5% медпрацівників, у комунальних — 45,6%, в приватних медзакладах за масове тестування висловилися 55,9% медпрацівників, зазначають соціологи.

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Водночас масову вакцинацію населення необхідною вважають 40,6% опитаних, бажаною, але не обов’язковою — 24,5%, непотрібною — 13,3%, а 21,7% респондентів не визначилися з відповіддю.

При цьому серед тих, хто постійно працює з хворими на COVID-19, необхідною масову вакцинацію назвали 41,7%, серед тих, хто контактує з такими хворими час від часу, — 41,4%. Серед тих, хто має випадкові контакти з хворими на COVID-19, масову вакцинацію підтримали 38,1%, серед тих, хто практично не контактує — 35,9%.

На первинній ланці масову вакцинацію від коронавірусу підтримали 41,1% медпрацівників, на вторинній — 39%, на третинній — 48,4%.

Серед медпрацівників державних медзакладів необхідною масову вакцинацію вважає 40,8% (бажаною, але не обов’язковою — 25,6%) , комунальних — 40,4% (бажаною, але не обов’язковою — 24,2%). У приватних медзакладах за масову вакцинацію висловилися 43,8% медпрацівників (бажаною, але не обов'язковою, її вважають 26,8%).

Дослідження проводилось з 13 по 18 січня 2021 року. Загалом опитано 4165 осіб, які працюють в медичних закладах на території України (за винятком окупованих територій та АР Крим). Вибірка репрезентативна за віком, географією, формою власності медичного закладу (приватна, комунальна, державна) та видом надання медичної допомоги (первинна, вторинна, третинна). Похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 1,5%.