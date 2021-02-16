Вакцину AstraZeneca подали на реєстрацію в Україні

В Україну на реєстрацію проти коронавірусу подали вакцину Oxford/AstraZeneca.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

"Учора, 15 лютого 2021 року, у Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України було подано заявку про державну реєстрацію в Україні вакцини Oxford/AstraZeneca проти COVID-19 під зобов’язання для екстреного медичного застосування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у той же день Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину AstraZeneca для екстреного застосування й дала «зелене світло» на використання цієї вакцини в усьому світі в межах ініціативи COVAX. Попередньо вакцина від Oxford/AstraZeneca отримала дозвіл на екстрене застосування у Великій Британії, Європейському Союзі та Індії.

У ЦГЗ нагадали, що 29 січня 2021 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4613 «Про лікарські засоби», який спрощує процедуру реєстрації та використання вакцин від COVID-19 в Україні та скорочує її до п’яти днів.

Україна отримала інформацію від COVAX про постачання вакцин від виробника Oxford/AstraZeneca у розмірі від 2,2 до 3,7 млн доз у І–ІІ кварталі 2021 року. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що мінімум 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому 2021 року.

Україна уклала контакти на постачання 12 млн доз вакцини від COVID-19, які розроблені за участю компаній AstraZeneca (Британія-Швеція) та NovaVax (США) і виробляються на потужностях Serum Institute (Індія).

Як повідомляв Укрінформ, згідно повідомлень МОЗ, Україна має отримати в лютому 117 тис. доз вакцини Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX , які заплановано використати на вакцинацію медичних працівників.