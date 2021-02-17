Яким COVID-вакцинам довіряють українці

В Україні найбільшою довірою населення користується американо-німецька вакцина проти COVID-19 Pfizer/BioNTech (23%), у трійку лідерів також входять шведсько-британська AstraZeneca/Oxford (16%) та американська Moderna (12%).

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного компанією Research & Branding Group з 20 січня по 1 лютого 2021 року, передає Укрінформ.

Як показують результати опитування, в Україні найбільшою довірою населення користується американо-німецька вакцина Pfizer/BioNTech (23%). У трійку лідерів також входять шведсько-британська AstraZeneca/Oxford (16%) та американська Moderna (12%). Приблизно однакова кількість українців довіряють російській вакцині Sputnik V (9%) і американській Novavax (8%), а трьом китайським розробкам загалом довіряє 3% опитаних.

«Спільна боротьба людства проти COVID-19 аж ніяк не виключає конкурентну боротьбу розробників і виробників вакцин між собою. Така конкуренція часто супроводжується різними інформаційними вкиданнями, де підносяться «чесноти» одних вакцин і «вади» їх конкурентів, а часом і просто вкидається фейкова інформація. Як наслідок, знижується загальний рівень довіри населення як до вакцинації в принципі, так і до окремих вакцин», – йдеться у повідомленні.

Згідно з опитуванням, на тлі так і не розпочатої в Україні вакцинації в те, що вітчизняна охорона здоров’я з нею все-таки впорається, вірить кожен п’ятий українець (20%), тоді як вдвічі більше число жителів країни (44%) в це не вірить, а ще третина опитаних (35%) вважають, що з вакцинацією українська медицина впорається лише частково.

Водночас щодо глобального успіху вакцинації думки українців розділилися: 39% опитаних вважають, що масова вакцинація зможе повернути людство до нормального життя, тоді як протилежної точки зору дотримується 36% жителів України, а кожен четвертий (25%) – не визначився.

Повідомляється також, що серед українців, які згодні вакцинуватися, вища, ніж по загальній вибірці, довіра до всіх вакцин, а також більше упевненості в здатності української охорони здоров’я впоратися з вакцинацією і віри в те, що вакцинація поверне людство до нормального життя.

Опитування проводилося у період з 20 січня по 1 лютого 2021 року. Опитано 1802 респонденти віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту і регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, і м. Севастополь). Метод опитування – особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки не перевищує +/-2,4%.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 17 лютого лабораторно підтверджено 1 280 904 випадки COVID-19, з них за добу – 4 286.