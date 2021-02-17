Через спалах коронавірусу на Прикарпатті розгортають тимчасовий госпіталь - Ляшко

На Прикарпатті через високий ріст захворювання на коронавірус розробили нові маршрути для госпіталізації хворих і розгортають тимчасовий госпіталь.

Про це повідомив головний санітарний лікар – заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко в Івано-Франківську під час засідання обласної комісії ТЕБ і НС, передає кореспондент Укрінформу.

«Спалах коронавірусної хвороби по області йде нерівномірно. Десь збільшується, десь відбувається легше. Певні лікарні у нас заповнюються на 100% досить швидко. Тому ми відпрацювали нові маршрути пацієнтів, які будуть діяти на території області. Прохання – відноситись до запропонованої госпіталізації більш лояльно. Оскільки екстрена меддопомога буде везти пацієнтів не до тих медзакладів, які найближче, а до тих, які можуть врятувати життя», - повідомив Ляшко.

Нові лікарні пропонуватимуть включити у перелік тих, які надаватимуть допомогу для хворих на коронавірус.

«Також ми приймемо рішення про розгортання додаткового тимчасового госпіталю, який був створений у 2020 році на базі ДСНС», - додав головний санлікар.

За його словами, на комісії ТЕБ і НС має бути визначена точка розгортання госпіталю. Це буде або розгорнутий модуль, або передача укомплектування, яке є у шпиталі, для посилення матеріально-технічної бази.

Ляшко вважає, що на Прикарпатті ситуація із захворюванням на коронавірус є майже критичною. При цьому найбільше лякає не лише ріст захворювання, але й кількість хворих, яких госпіталізують.

«Госпіталізують тяжких хворих. Тяжкі хворі вимагають довшої тривалості перебування в лікарні, в інтенсивній терапії або на кисневій терапії. Це призводить до того, що кількість підготовлених ліжок постійно заповнюється», - зауважив Ляшко.

Він наголосив, що система охорони здоров’я не безрозмірна і має свою межу. Посадовець закликав дотримуватись усіх протиепідемічних норм і лояльно віднестись до нових маршрутів пацієнтів.

Як повідомляло агентство, в Івано-Франківській області перебуває головний санітарний лікар – заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко через високий рівень захворюваності на COVID-19. Учора він оглянув два медзаклади, де приймають хворих з коронавірусом: обласну інфекційну та обласну клінічну лікарні.