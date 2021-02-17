На Прикарпатті в деяких лікарнях уже не вистачає кисню для COVID-пацієнтів - Степанов

В Івано-Франківській області захворюваність на COVID-19 зросла на 28,8%, завантаженість лікарень становить майже 100%, у деяких медзакладах уже не вистачає кисню.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, відкриваючи в Івано-Франківську засідання обласної комісії ТЕБ і НС через відеозв’язок, передає кореспондент Укрінформу.

«В Івано-Франківській області дуже напружена ситуація із захворюванням на коронавірус. Ріст захворювання проти попередньої доби складає 28,8%. Завантаженість лікарень – під 100%. Безпосередньо бачимо завантаженість ліжок у реанімаційних відділеннях. Бачимо, що вже не вистачає кисню. Наприклад, у Лисецькій ЦРЛ Тисменицького району», - зазначив Степанов.

На його переконання, для врегулювання ситуації необхідно терміново запровадити епідеміологічні обмеження і розгорнути додаткові ліжка в медзакладах і забезпечити їх киснем.

Наразі в області пацієнтів із коронавірусом приймають 26 медзакладів.

В Івано-Франківській області зараз перебуває головний санітарний лікар – заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко. Напередодні, 16 лютого, він оглянув два медзаклади, де приймають хворих на COVID-19: обласну інфекційну та обласну клінічну лікарні.

В Україні станом на 17 лютого лабораторно підтверджено 1 280 904 випадки COVID-19, з них за добу – 4 286.