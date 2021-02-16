У лікарнях Прикарпаття заповненість COVID-ліжок сягає 90% - нарада в ОП

В Україні впродовж минулого тижня спостерігалося зменшення кількості активних хворих на COVID-19, одна в Івано-Франківській област рівень захворюваності лишається надзвичайно високим, заповнюваність лікарень подекуди перевищує 90%.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

За словами очільника уряду, минулого тижня у країні зберігалася тенденція до зниження кількості активних хворих, наразі їх 129 тисяч.

Шмигаль також зауважив, що минулого тижня зменшилася кількість летальних випадків, зайнятих ліжок у лікарнях і госпіталізованих.

Водночас Прем’єр-міністр наголосив, що надзвичайно високий рівень захворюваності спостерігається в Івано-Франківській області, у багатьох населених пунктах Прикарпаття заповненість ліжко-місць становить понад 90%.

«В Івано-Франківській області – один з найбільших рівнів захворюваності на 100 тисяч населення і другий найбільший рівень за кількістю зайнятих ліжок – у середньому 73%. За минулу добу захворіла 621 особа. При цьому в області 9339 активних хворих, що більше, ніж у місті Києві», – сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр поінформував, що сьогодні ввечері очікується засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС щодо цієї ситуації, в область терміново виїжджає заступник міністра охорони здоров’я головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

У цьому зв'язку Президент наголосив, що необхідно детально з’ясувати ситуацію на Прикарпатті й у разі потреби розгорнути додаткові ліжко-місця.

«Треба ретельно розібратися в ситуації, оскільки через сніг доправлення пацієнтів "швидкими" в інші області, де є вільні місця, надто ускладнене, треба розглянути варіант розгортання додаткових ліжок в області. Пам’ятайте, що насамперед важливі життя пацієнтів», – підкреслив Зеленський.

Крім того, як зазначають в ОП, під час наради Президент запитав у міністра охорони здоров’я Максима Степанова, коли Україна отримає перші вакцини від коронавірусу та розпочнеться вакцинація. Очільник МОЗ повідомив, що відомство проводить активні переговори з різними країнами та постачальниками й передбачає, що доставка вакцини відбудеться найближчим часом.

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що вакцинація в Україні не розпочалася з 15 лютого через “технічні проблеми логістичного характеру”.

В Україні 15 лютого зафіксували 3 143 нові випадки коронавірусу, померло 150 людей. За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 1 276 618 осіб, одужало 1 122 968 осіб, летальних випадків зареєстровано 24 542.

Фото: Офіс Президента