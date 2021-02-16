Пацієнти в коридорах та їдальнях: у лікарні Франківська не лишилося вільних COVID-ліжок

В Івано-Франківській Центральній міській клінічній лікарні (ЦМКЛ), яка приймає хворих з коронавірусом, задіяні всі ліжка. Пацієнти лежать у коридорах, їдальнях і кабінетах лікарів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на оперативній нараді в Івано-Франківську повідомила начальниця управління охорони здоров’я міської ради Марія Бойко.

За її словами, учора ЦМКЛ госпіталізувала 95 пацієнтів, із них 79 – з пневмоніями. В реанімаціях перебувають 16 пацієнтів, на кисневій терапії - 89. Медики сьогодні розгортають додаткові ліжко-місця для хворих на коронавірус на двох поверхах міського перинатального центру, де є окремий вхід, приміщення і фаховий персонал.

Бойко зазначила, що на території громади спостерігається різке зростання захворювання на COVID-19. Каже, у лютому вже лабораторно підтверджено 1389 випадків захворювання на коронавірус, тоді як у січні таких випадків зареєстрували 1 353.

Водночас близько 80% ліжко-місць заповнені у міській клінічній лікарні №1, яка приймає хворих на коронавірус. У міській клінічній дитячій лікарні перебувають 83 пацієнти, з них 3 дітей - у реанімації.

В Івано-Франківській області за останню добу зареєстрований 621 випадок захворювання на COVID-19. В Україні цей показник складає 3 143 нових випадків. З початку епідемії на коронавірус захворіли 1 276 618 українців.

В Україні станом на 16 лютого лабораторно підтверджено 1 276 618 випадків COVID-19, із них за добу - 3 143.