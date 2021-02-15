Більш як половина українців уже перехворіли на COVID-19 — вірусолог

Як передає Укрінформ, про це вона сказала в інтерв'ю Главкому.

"Людина не хворіє на одну інфекційну хворобу кілька разів. Розумієте, вже більш ніж половина населення перехворіло на COVID-19. Отже, скорочується кількість тих, кого поки що коронавірус оминав. Врахуйте, що чимала частка людей перехворіли і навіть про це не знають, проте в них є антитіла. Нині вже є суттєвий прошарок населення, який не чутливий до цієї хвороби, тому що це вже в них позаду. Скоро взагалі не буде кому хворіти", - заявила Мироненко.

Вона наголосила, що людей, які перехворіли на COVID-19, вакцинувати не потрібно, принаймні тих, які мають документальне підтвердження, що перехворіли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 15 лютого в Україні захворіли на COVID-19 1 273 475 осіб; одужали 1 116 779 осіб; летальних випадків – 24 392; проведено ПЛР-тестувань – 6 551 858.