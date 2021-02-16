Шмигаль очікує, що Польща продасть Україні 1,2 мільйона вакцин AstraZeneca

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль очікує, що Польща найближчим часом продасть Україні 1 млн 200 тис. вакцин AstraZeneca за собівартістю.

Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.

Відповідаючи на запитання щодо заяви Єврокомісії про допомогу Польщі продати Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca, Шмигаль підтвердив, що в України дійсно є можливість закупити певну частину цих вакцин через Польщу.

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За словами очільника уряду, закуплені Євросоюзом вакцини розподіляються по країнах ЄС, при цьому Польща отримає поки що, за попередніми домовленостями, на 1 мільйон 200 тисяч вакцин більше від свого замовлення, і ці вакцини продасть Україні за собівартістю, без націнки. Ми очікуємо, що це станеться найближчим часом. Гроші на цю закупку є, зокрема з ресурсів Європейського інвестиційного банку».

Також Шмигаль повідомив, що Міністерство охорони здоров’я завершило формування списків на перший і другий етапи вакцинації, яка буде відбуватись згідно з відповідними хвилями черговості, прописаними у Національному плані.

«І як тільки вакцини надійдуть в Україну, ми одразу починаємо вакцинацію», - запевнив він.

Що стосується нестачі потужностей AstraZeneca, то, за словами очільника Кабінету Міністрів, «Єврокомісія нам підтвердила, що в межах ініціативи COVAX вже найближчим часом ми гарантовано отримаємо 117 тисяч доз і далі протягом року ще від 8 до 16 млн доз різних вакцин».

Як повідомляв Укрінформ, у рамках візиту Прем’єр-міністра Шмигаля до Брюсселя та Люксембургу 9-12 лютого уряд України у підписав низку документів про співпрацю з Європейським інвестиційним банком. Зокрема досягнута домовленість виділити в рамках існуючого проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» 50 млн. євро на закупівлю вакцин для населення України і сучасного холодильного обладнання для мережі центрів вакцинації. Очікується, що постачання відбудуться вже у ІІ півріччі цього року.

15 лютого в Україну на реєстрацію проти коронавірусу подали вакцину Oxford/AstraZeneca.