Степанов має до кінця відпрацювати кейс із вакцинацією - Подоляк

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк переконаний, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов має повністю відпрацювати питання вакцинації проти COVID-19 і таким чином показати ефективність або неефективність.

Про це Подоляк заявив в інтерв'ю виданню "РБК-Україна", повідомляє Укрінформ.

"Я думаю, що, наприклад, кейс вакцинації – це абсолютна зона відповідальності чинного міністра охорони здоров'я. Він повинен цей кейс до кінця відпрацювати і відповідним чином показати ефективність або неефективність", - сказав Подоляк.

Він додав що Степанов є "основним парламентерем з вакцинації" і якщо зараз, коли "ми практично на фіналізації цього процесу", його відправити у відставку, то це виглядатиме "трішки дивно".

Водночас радник керівника ОП зауважив, що наразі не час для відставки уряду.

"Кабмін ще не до кінця допрацював свою каденцію. В принципі, за винятком може якихось позицій, які необхідно посилити. Зокрема, наприклад, у нас на сьогоднішній день дуже розсіяна галузева історія по міністерству енергетики, відсутність міністра", - пояснив Подоляк.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що провладна команда не розглядає наразі можливості відставки Кабінету Міністрів.

Вакцинацію від коронавірусної інфекції в Україні планувалося розпочати 15 лютого, однак термін перенесено, за словами очільника МОЗ Максима Степанова, через технічні проблеми логістичного характеру.