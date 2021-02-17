Дедалі більше «слуг» готові підтримати відставку Степанова - Кравчук
Як передає кореспондент Укрінформу, про це в коментарі журналістам повідомила заступник голови фракції монобільшості Євгенія Кравчук.
За її словами, кількість депутатів, які готові підтримати відставку міністра, зростає.
«Ми поки що спостерігаємо і дуже сподіваємося, що цього тижня, як і обіцяв міністр, вакцинація почнеться, чи принаймні ми отримаємо першу партію вакцини. Далі треба кілька тижнів спостерігати, як триває процес. Якщо ми побачимо, що і там є проблеми, тоді, вочевидь, треба принаймні обговорити це питання (відставки - ред.) у фракції», - зазначила депутат.
Як повідомлялося, вакцинацію від COVID-19 планували розпочати 15 лютого, однак перенесено, за словами очільника МОЗ Максима Степанова, через технічні проблеми логістичного характеру.
Верховна Рада 30 березня 2020 року призначила Степанова на посаду міністра охорони здоров'я.