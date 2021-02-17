Дедалі більше «слуг» готові підтримати відставку Степанова - Кравчук

У фракції «Слуга народу» не виключають обговорення питання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова в разі провалу вакцинації від COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в коментарі журналістам повідомила заступник голови фракції монобільшості Євгенія Кравчук.

За її словами, кількість депутатів, які готові підтримати відставку міністра, зростає.

«Ми поки що спостерігаємо і дуже сподіваємося, що цього тижня, як і обіцяв міністр, вакцинація почнеться, чи принаймні ми отримаємо першу партію вакцини. Далі треба кілька тижнів спостерігати, як триває процес. Якщо ми побачимо, що і там є проблеми, тоді, вочевидь, треба принаймні обговорити це питання (відставки - ред.) у фракції», - зазначила депутат.

Читайте також: В НАБУ прокоментували звинувачення Степанова щодо розслідування закупівлі вакцин

Як повідомлялося, вакцинацію від COVID-19 планували розпочати 15 лютого, однак перенесено, за словами очільника МОЗ Максима Степанова, через технічні проблеми логістичного характеру.

Верховна Рада 30 березня 2020 року призначила Степанова на посаду міністра охорони здоров'я.