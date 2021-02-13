Єрмак: Питання відставки уряду не розглядається

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що провладна команда не розглядає можливості відставки Кабінету Міністрів.

Про це Андрій Єрмак повідомив в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна", передає Укрінформ.

"Поки що питання відставки уряду нами, у всякому разі, не розглядалося", - сказав він.

Єрмак уточнив, що під "нами" він має на увазі "провладну команду".

Керівник Офісу глави держави також підкреслив, що зараз є "абсолютно злагоджена робота" Верховної Ради, Кабінету Міністрів і ОП.

Як повідомляв Укрінформ, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко запевнив, що ОП не розглядає варіант дострокових виборів Верховної Ради, а спікер Дмитро Разумков залишається членом президентської команди.