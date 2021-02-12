В ОП немає розмов про дострокові вибори Ради - Кирило Тимошенко

Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко запевнив, що ОП не розглядає варіанта дострокових виборів Верховної Ради, а спікер Дмитро Разумков залишається членом президентської команди.

Про це Кирило Тимошенко розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Укрінформ.

"Цих розмов немає. І це показує голосування в Раді: партія "Слуга народу" й інші партії голосують, і жодних питань щодо голосування важливих законопроєктів немає", - відповів Тимошенко на запитання, чи ведуться в ОП розмови щодо дострокових виборів ВР.

Він додав, що є "деякі суперечки" стосовно деяких законопроєктів, але зауважив, що для цього і є парламент, аби вирішувати такі дискусії.

"Тому щодо дострокових виборів - це питання взагалі зараз не стоїть", - сказав заступник очільника Офісу глави держави.

Також він підкреслив, що Голова ВР Дмитро Разумков продовжує бути членом президентської команди.

"Пан Разумков - це частина нашої команди, один із лідерів команди, тому взагалі питань щодо того, що він не в команді, немає", - заявив Тимошенко.

Як повідомляли раніше деякі ЗМІ з посиланням на джерела, Президент Володимир Зеленський нібито хоче бачити чинного віцеспікера Руслана Стефанчука на посаді Голови ВР замість Дмитра Разумкова.

11 лютого голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що не бачить ніякої конфронтації між Зеленським і Разумковим.