Корнієнко: Не бачу жодної конфронтації між Разумковим і Президентом

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко не бачить жодної конфронтації між Президентом Володимиром Зеленським і Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Корнієнко сказав на брифінгу в четвер, 11 лютого.

«Не бачу я жодної конфронтації ані між Президентом і Разумковим, ані між Разумковим і Стефанчуком, ані між мною і Арахамією, ані між Арахамією і Разумковим», - заявив Корнієнко.

Він додав, що ходять різні чутки про кадрові і некадрові процеси.

Корнієнко зазначив, що «парламент працює».

Він також поінформував, що вчора депутати з Президентом обговорювали порядок денний роботи Верховної Ради наступного тижня. Зокрема, йшлося про питання «євроблях», законопроєкт про зброю.

«Але не обговорювали, хто кого хоче зняти чи призначити. Поки що це дійсно у сфері чуток», - сказав Корнієнко.

Як повідомляли деякі ЗМІ з посиланням на джерела, Зеленський нібито хоче бачити чинного віцеспікера Руслана Стефанчука на посаді Голови Верховної Ради замість Разумкова.