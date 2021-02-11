«Слуги» у понеділок вирішать, чи висувати Вітренка утретє – Корнієнко

Народні депутати від «Слуги народу» на засіданні фракції в понеділок, 15 лютого, остаточно вирішать питання щодо висування Юрія Вітренка на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики втретє.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«У понеділок ви це зрозумієте, ми це зрозуміємо по засіданню фракції. Якщо фракція знову буде готова внести подання до Прем'єр-міністра, як це за Конституцією ми маємо робити, то, відповідно, буде внесено подання. Прем'єр-міністр його поверне до Верховної Ради і буде тоді Верховна Рада планувати голосування», - зазначив він, відповідаючи на запитання, чи буде втретє голосування за призначення Вітренка.

Корнієнко додав, що наразі це питання ще обговорюється, і на засіданні фракції депутати ухвалять остаточне рішення.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада двічі не змогла призначити Юрія Вітренка міністром енергетики. Відповідну пропозицію під час першого голосування підтримали 186 депутатів, другого - 204.

Нині Вітренко є виконувачем обов’язки міністра енергетики.