Незалежно від прізвища: Вітренко каже, що енергогалузі потрібен профільний віцепрем'єр

Повноцінна координація енергетичного сектору, а також оперативні відповіді на виклики, що виникають перед галуззю, можливі лише за умови призначення профільного віцепрем'єр-міністра.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко під час зустрічі з представниками Європейської Бізнес Асоціації.

"Україні терміново потрібен міністр енергетики, незалежно від прізвища", - сказав Вітренко.

Він висловив сподівання, що найближчим часом повноправний міністр буде призначений. Разом з тим, на думку т.в.о. міністра енергетики, більшість питань, що пов'язані з галуззю, виходять за межі повноважень Міністерства енергетики.

"Саме тому потрібен не лише міністр, але й віце-прем'єр, який зможе комплексно координувати такі питання", - наголосив Вітренко.

Як повідомляв Укрінформ, 17 грудня 2020 року Верховна Рада не набрати достатню кількість голосів для призначення Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики. Тоді проголосували “за” лише 186 народних депутатів.

Пізніше, 21 грудня, Кабмін призначив Вітренка т.в.о. міністра енергетики. Президент України Володимир Зеленський 25 січня 2021 року попросив депутатів підтримати призначення Вітренка на цю посаду, а 28 січня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до парламенту подання про призначення в.о. міністра енергетики Вітренка на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики. Але у цей самий день Верховна Раду вдруге провалила голосування за кандидатуру Вітренка.