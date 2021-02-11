Вітренко сказав, за рахунок чого Україна поповнює дефіцит вугілля

Дефіцит вугілля, який склався на складах ТЕС у поточному опалювальному періоді, Україна на сьогодні заповнює за рахунок власного видобутку, а також - закупок вугілля в Казахстані.

Про це під час зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією заявив в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз поповнюються запаси українським вугіллям. ДТЕК видобуває вугілля, є державні шахти, вони наповну працюють. Є також поставки вугілля з Казахстану. Українське вугілля плюс казахстанське вугілля", - зазначив Вітренко.

За даними "Укренерго", запаси вугілля на теплоелектростанціях на 43% менші за мінімально необхідний рівень та становлять 384,4 тисячі тонн.

У компанії зазначають, що "ситуація із запасами вугілля на складах ТЕС залишається критичною". На кінець минулого тижня, у порівнянні з початком, запаси газового вугілля на ТЕС зменшилися на 18% (-52,9 тис. тонн), тоді як антрацитового практично не змінилися (+0,5 тис. тонн).

З початку листопада 2020 року запаси зменшилися у 6,5 раза до 384,4 тис. тонн. З них газового вугілля зменшились у 8,9 раза до 240 тис тонн, антрацитового – у 2,5 раза до 144,4 тис. тонн.

Для балансування енергосистеми енергоблоки теплоелектростанцій ПАТ "Центренерго" працюють на газі, також здійснюється імпорт "електроенергії в ОЕС України, яким частково компенсується дефіцит генеруючих потужностей на ТЕС та АЕС".

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2020 року Профспілка працівників вугільної промисловості України повідомляла, що вуглевидобувні підприємства всіх форм власності видобули 2 599 307 тонн вугілля, план було виконано на 77%.

Водночас, у січні 2021 року, попри те, що видобуток незначно зменшився у порівнянні з грудневим, у профспілці повідомили про перевиконання плану. Так, вуглевидобувні підприємства України всіх форм власності видобули 2 576 551 тонн вугілля, план було виконано на 106%.