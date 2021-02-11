Вітренко сказав, за рахунок чого Україна поповнює дефіцит вугілля
Про це під час зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією заявив в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Зараз поповнюються запаси українським вугіллям. ДТЕК видобуває вугілля, є державні шахти, вони наповну працюють. Є також поставки вугілля з Казахстану. Українське вугілля плюс казахстанське вугілля", - зазначив Вітренко.
За даними "Укренерго", запаси вугілля на теплоелектростанціях на 43% менші за мінімально необхідний рівень та становлять 384,4 тисячі тонн.
У компанії зазначають, що "ситуація із запасами вугілля на складах ТЕС залишається критичною". На кінець минулого тижня, у порівнянні з початком, запаси газового вугілля на ТЕС зменшилися на 18% (-52,9 тис. тонн), тоді як антрацитового практично не змінилися (+0,5 тис. тонн).
З початку листопада 2020 року запаси зменшилися у 6,5 раза до 384,4 тис. тонн. З них газового вугілля зменшились у 8,9 раза до 240 тис тонн, антрацитового – у 2,5 раза до 144,4 тис. тонн.
Для балансування енергосистеми енергоблоки теплоелектростанцій ПАТ "Центренерго" працюють на газі, також здійснюється імпорт "електроенергії в ОЕС України, яким частково компенсується дефіцит генеруючих потужностей на ТЕС та АЕС".
Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2020 року Профспілка працівників вугільної промисловості України повідомляла, що вуглевидобувні підприємства всіх форм власності видобули 2 599 307 тонн вугілля, план було виконано на 77%.
Водночас, у січні 2021 року, попри те, що видобуток незначно зменшився у порівнянні з грудневим, у профспілці повідомили про перевиконання плану. Так, вуглевидобувні підприємства України всіх форм власності видобули 2 576 551 тонн вугілля, план було виконано на 106%.