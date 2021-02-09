Укренерго: Запаси вугілля на складах ТЕС на 43% менші за мінімальну норму

Ситуація із запасами вугілля на складах теплових електростанцій (ТЕС) в Україні залишається критичною. Станом на 8 лютого його там залишалося на 43% менше мінімальної норми.

Про це заявили в «Укренерго», передає Укрінформ.

Там кажуть, що нині на складах є 384,4 тисячі тонн вугілля всіх марок. Зазначимо, що станом на 31 січня запаси палива на складах ТЕС становили 436,8 тисячі тонн.

З початку листопада 2020 року запаси вугілля зменшилися у 6,5 раза, зазначають в «Укренерго».

Водночас близько 49% запасів вугілля (188 тисяч тонн) зосереджено лише на двох ТЕС — Луганській та Слов’янській.

В «Укренерго» кажуть, що в умовах значного зниження середньої температури повітря в період з 8 по 20 лютого забезпечуватимуть балансування енергосистеми та дотримання її операційної безпеки всіма доступними засобами.

Там також додали, що експлуатація ГЕС Дніпровського каскаду проводиться з максимальною економією гідроресурсів, аби мати можливість збільшити виробництво гідрогенерації.

Нагадаємо: нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та компослуг планує завершити перевірки на теплоелектростанціях до 12 лютого та допускає зниження запасів в усіх компаніях.

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Ситуація із запасами вугілля на складах ТЕС залишається критичною, а щоденне зменшення запасів вугілля загрожує стабільній роботі енергоблоків ТЕС - це може спровокувати виникнення загальносистемної аварії в об’єднаній енергосистемі України.