НКРЕКП оприлюднить результати позапланових перевірок ТЕС щодо відсутності вугілля

У п'ятницю, 12 лютого, НКРЕКП оприлюднить результати позапланових перевірок АТ «ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ «Донбасенерго», АТ «ДТЕК Західенерго», ПАТ «Центренерго» і ТОВ «ДТЕК Східенерго» щодо виконання ліцензійних умов із забезпечення необхідних резервів палива.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це заявив голова Національної комісії держрегулювання енергетики та комунальних послуг Валерій Тарасюк в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"У п'ятницю. Її результати будуть відкритими", - повідомив він.

Тарасюк наголосив, що така перевірка проводиться вперше за всю історію НКРЕКП.

"У нас вперше в історії Регулятора перевірка цих ліцензійних умов - стовно обов'язку мати необхідні резерви палива. Ми посеред зими отримали звернення від системного оператора, що запаси вугілля є критично низькими. Зобов'язання мати запаси вугілля передбачені як законом, так і ліцензійними умовами", - зазначив він.

За словами Тарасюка, попередні результати перевірки показали, що увійшовши в опалювальний сезон всі з перевірених ТЕС мали занижені запаси вугілля.

"Ми бачимо попередні висновки: не всі компанії, як мінімум, а може - й усі 100% ТЕС мали знижені запаси вугілля. Причини для цього можуть бути різними. Але ми, як регулятор, все одно зафіксуємо порушення і будемо шукати винних. Ми відносимося до компаній однаково: як до приватних, так і до державних", - сказав Тарасюк.

За його словами, у разі доведення порушень, далі будуть вжиті різні заходи - від штрафів до позбавлення ліцензій.

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При цьому, як наголосив в ефірі програми голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, має також бути проведена інспекція Держенергонагляду, яка повинна з'ясувати причини, чому ТЕС не лише залишилися без вугілля, а й одночасно в аварійний ремонт були виведені 10 енергоблоків ТЕС.

"Дійсно, десь 10 блоків перебувають у ремонтах. Частина відповідальності є на багатьох учасниках, органах влади й так далі. Але усі мають виконувати певні правила", - сказав Герус.

Зокрема, за словами Геруса, має бути з'ясовано, як енергоблоки ТЕС, якщо вони справді виведені в аварійний ремонт, а не економлять дорогий газ, опинилися в такому технічному стані.

"Технічний стан генерації такий, що не всі блоки витримують - особливо, у період пікових навантажень. У ремонти могла бути інвестована недостатня сума коштів, але щоб це перевірити, відповідну інспекцію має здійснити Держенергонагляд", - зазначив він.

Нагадаємо, на момент початку перевірки, станом на 19 січня 2021 року, в НКРЕКП заявляли, що в аварійних ремонтах знаходиться 16 енергоблоків ТЕС. При цьому тільки на половині енергоблоків були помітні ознаки аварійних дефектів. Більшість енергоблоків не працювали через відсутність вугілля.

У НКРЕКП повідомили, що до них надійшло звернення НЕК «Укренерго» від 18 січня 2021 року про незабезпечення тепловими електростанціями зазначених компаній гарантованих запасів вугілля, що відповідають 10- або 20-денним обсягами споживання, в залежності від віддаленості пункту його видобутку.

У НКРЕКП зазначали, що запаси вугілля на той момент були майже в п’ять разів нижчі за цей же період 2020 року, коли запаси вугілля становили 2375 тис. тонн. Там також заявили, що загрозою для операційної безпеки енергосистеми є неналежний технічний стан устаткування теплових електростанцій, особливо в умовах неоптимальною ремонтної компанії енергоблоків АЕС.