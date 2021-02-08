Кількість непрацюючих блоків ТЕС зросла до десяти - Герус

В об’єднаній енергосистемі України станом на ранок 8 лютого в аварійному ремонті знаходилося 10 енергоблоків ТЕС.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус у телеграм-каналі.

"Станом на ранок 8 лютого в аварійному ремонті знаходиться всього 10 енергоблоків: 8 блоків на ТЕС групи ДТЕК та по одному на Донбасенерго та Київтеплоенерго", - зазначив Герус.

За його словами, н​а початку доби в аварійний ремонт були виведені ще два енергоблоки - блок №9 Бурштинськоі ТЕС (група компаній ДТЕК) та блок №4 Київської ТЕЦ-5

Натомість із ремонту був повернутий блок №1 Вуглегірськоі ТЕС (Центренерго).

Як наголосив Герус, незважаючи на ситуацію, що склалася, диспетчери "Укренерго" забезпечують безперебійну подачу електроенергії споживачам.

"Система збалансовується за допомогою газових блоків Центренерго, додаткового виробітку Укргідроенерго та імпорту. Станом на 10:30 імпорт складає: з Республіки Білорусь 560 МВт, із РФ - 0 МВт, із Словаччини - 276 МВт, із Угорщини - 30 МВт", - зазначив він.

Напередодні, станом на 12 годину 7 лютого, Герус повідомляв, що в об’єднаній енергосистемі в аварійному ремонті перебуває 9 енергоблоків, з них 7 належить групі компаній ДТЕК.